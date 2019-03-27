Более 12 тысяч тульских школьников увлеклись шахматами

Президент Международного школьного шахматного союза, лектор РШФ А. Н. Костьев провел в Туле семинар для педагогов по теме «Современные тенденции шахматного всеобуча».

В Туле в рамках проекта РШФ и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Шахматы в школах» более 70 преподавателей из разных районах области узнали о методах работы с пособием РШФ «Шахматная школа» и ознакомились с учебными материалами на портале «Шахматный всеобуч».

Представитель министерства образования Тульской области А. Мамедова отметила, что количество общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте «Шахматы в школах», возросло почти в два раза, при этом более 12 тысяч детей стали регулярно заниматься шахматами.