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Более 12 тысяч тульских школьников увлеклись шахматами

Более 12 тысяч тульских школьников увлеклись шахматами

Число участников проекта «Шахматы в школах» увеличилось вдвое.

Президент Международного школьного шахматного союза, лектор РШФ А. Н. Костьев провел в Туле семинар для педагогов по теме «Современные тенденции шахматного всеобуча». 

В Туле в рамках проекта РШФ и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Шахматы в школах» более 70 преподавателей из разных районах области узнали о методах работы с пособием РШФ «Шахматная школа» и ознакомились с учебными материалами на портале «Шахматный всеобуч». 

Представитель министерства образования Тульской области А. Мамедова отметила, что количество общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте «Шахматы в школах», возросло почти в два раза, при этом более 12 тысяч детей стали регулярно заниматься шахматами.

сегодня, в 21:00 +2
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Тула

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