Где в Туле не будет света 28 марта
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
- ул. Прудная, 1-21,
- ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
- ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
- ул. Волкова, 26, 29, 39, 30,
- ул. Подъёмная, 16,
- ул. Газовая, 14, 15,
- ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
- ул. Стахановская, 12, 15,
- Епифанское шоссе, 17,
- пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
- ул. Марата, 102-116 (чётн.),
- ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.),
- ул. Кирова, 71-91 (нечётн.),
- ул. Замочная, 92-112 (чётн.),
- пос. Октябрьский: 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
- 12-й пр-д, 61,
- 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
- 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
- п. Комсомольский: ул. Станционная, 12-44 (чётн.), 29-61 (нечётн.), 1, 2,
- ул. Транспортная, 8-а,
- п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Победы, 19-35,
- ул. Октябрьская, 1-18.
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