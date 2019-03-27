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Где в Туле не будет света 28 марта

Где в Туле не будет света 28 марта

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
  • ул. Прудная, 1-21,
  • ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
  • ул. Волкова, 26, 29, 39, 30,
  • ул. Подъёмная, 16,
  • ул. Газовая, 14, 15,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
  • ул. Марата, 102-116 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.),
  • ул. Кирова, 71-91 (нечётн.),
  • ул. Замочная, 92-112 (чётн.),
  • пос. Октябрьский: 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
  • п. Комсомольский: ул. Станционная, 12-44 (чётн.), 29-61 (нечётн.), 1, 2,
  • ул. Транспортная, 8-а,
  • п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Победы, 19-35,
  • ул. Октябрьская, 1-18.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +1
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