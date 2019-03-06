В Туле пропала 19-летняя девушка

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели эту девушку.

В Туле пропала 19-летняя Анастасия Запасных. С 3 марта 2019 года ее местонахождение неизвестно. К поискам пропавшей подключились волонтеры.



Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы рыжие прямые, ниже плеч, глаза зеленые.

Была одета: светло-бежевое короткое пальто, светло-бежевый шарф-снуд, темные джинсы, розовые короткие полуботинки

С собой: фотоаппарат «Никон» в чехле.

Если знаете что-либо о местонахождении Анастасии Запасных, звоните по телефонам 8 (800)-700−54−52 или 112, 02, 102.