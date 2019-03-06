Тульскую область накроет метель и сильный ветер
К вечеру в регионе резко похолодает.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов и до конца суток в регионе ожидается мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица. Западный ветер усилится до 13-18 м/с.
К вечеру ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в Тульской области будет -13°С.
В регионе объявлен желтый уровень опасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков.