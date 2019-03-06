новости
новости
Регистрация
Тульскую область накроет метель и сильный ветер
Фото из архива Myslo.

Тульскую область накроет метель и сильный ветер

К вечеру в регионе резко похолодает.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов и до конца суток в регионе ожидается мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица. Западный ветер усилится до 13-18 м/с.

К вечеру ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в Тульской области будет -13°С.

В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:13 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
метельрезкое похолоданиеметеопредупреждение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле купить квартиру в чистом и зеленом микрорайоне
Где в Туле купить квартиру в чистом и зеленом микрорайоне
В Туле пропала 19-летняя девушка
В Туле пропала 19-летняя девушка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.