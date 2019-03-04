Фото Сергея Старикова.
В Барсуках под Тулой столкнулись два внедорожника: фоторепортаж
В аварии пострадала женщина.
4 марта утром в поселке Барсуки произошло ДТП с участием автомобилей Hover и Mazda Tribute DX. По словам водителя Hover, его занесло из-за некачественной, по его мнению, обочины. В результате машина вылетела на встречку и врезалась в «Мазду».
В «Ховере» никто не пострадал, а водителя второго авто — женщину — доставили в больницу. Полученные травмы не несут угрозы для жизни и, скорее всего, были получены при срабатывании подушки безопасности.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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