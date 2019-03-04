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В Барсуках под Тулой столкнулись два внедорожника: фоторепортаж
Фото Сергея Старикова.

В Барсуках под Тулой столкнулись два внедорожника: фоторепортаж

В аварии пострадала женщина.

4 марта утром в поселке Барсуки произошло ДТП с участием автомобилей Hover и Mazda Tribute DX. По словам водителя Hover, его занесло из-за некачественной, по его мнению, обочины. В результате машина вылетела на встречку и врезалась в «Мазду».

В «Ховере» никто не пострадал, а водителя второго авто — женщину — доставили в больницу. Полученные травмы не несут угрозы для жизни и, скорее всего, были получены при срабатывании подушки безопасности.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:00 +13
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