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В субботу за порядком в Туле будет следить Андрей Нагайцев

В субботу за порядком в Туле будет следить Андрей Нагайцев

В воскресенье в городской администрации дежурит Иван Яковлев.

В субботу, 2 марта, дежурным по городу назначен заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Нагайцев. 

3 марта за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления администрации Пролетарского округа по жизнеобеспечению Иван Яковлев. 

По всем вопросам туляки могут обращаться в городскую ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:03 0
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