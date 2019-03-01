В субботу за порядком в Туле будет следить Андрей Нагайцев
В воскресенье в городской администрации дежурит Иван Яковлев.
В субботу, 2 марта, дежурным по городу назначен заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Нагайцев.
3 марта за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления администрации Пролетарского округа по жизнеобеспечению Иван Яковлев.
По всем вопросам туляки могут обращаться в городскую ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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