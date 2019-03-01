В субботу за порядком в Туле будет следить Андрей Нагайцев

В воскресенье в городской администрации дежурит Иван Яковлев.

В субботу, 2 марта, дежурным по городу назначен заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Нагайцев.

3 марта за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления администрации Пролетарского округа по жизнеобеспечению Иван Яковлев.