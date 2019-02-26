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В Щёкино «семерка» столкнулась со школьным автобусом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Щёкино «семерка» столкнулась со школьным автобусом

В аварии пострадал водитель легковушки.

Сегодня, 26 февраля, в 7.40 в Щёкино на улице Энергетиков столкнулись ВАЗ-2107 и ПАЗ. По предварительным данным, водитель «семерки» не справился с управлением и врезался в попутный автобус. Об этом Myslo рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал 21-летний водитель легковушки. Его госпитализировали.

Отметим, что ПАЗ — школьный автобус. В момент ДТП в салоне транспортного средства находился только водитель.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:01 +1
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