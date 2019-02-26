Туляков приглашают поучаствовать в «Яснополянской лыжне»

Фото из архива Myslo.

Сбор и регистрация участников пройдет 2 марта с 9.00 до 11.30.

2 марта на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоятся соревнования по лыжным гонкам «Яснополянская лыжня-2019».

Состязания проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин. В 12.00 стартует «Марш малышей» – на дистанцию 1000 метров выйдут мальчики и девочки младше 7 лет (допускается сопровождение взрослых).

В 12.30 состоится старт лыжников старше 18 лет: девушки и женщины пробегут 15 км, а мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 30 км. В 12.33 все желающие старше 18 лет смогут пробежать 5 км.

Стартовой точкой лыжни станут Полевые ворота усадьбы (располагающиеся в стороне от центрального входа напротив автостоянки).

Маршрут пройдет через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, в середине маршрута участники проедут мимо Дома Льва Толстого.

Сбор и регистрация участников пройдет с 9.00 до 11.30.

Спортсмены, занявшие первые три места на дистанциях 15 км и 30 км, получат медали, грамоты и подарки.

Организаторы «Яснополянской лыжни»: администрация Щёкинского района, музей-усадьба «Ясная Поляна», общественная организация «Лыжный клуб «Старт» и ДЮСШ №2, г. Советск.

Подробную информацию о заявках можно получить по телефонам: 8(910)-553-57-94, 8(920)-273-75-99.