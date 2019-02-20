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Вооруженное нападение на ломбард в Туле: преступнику вынесли приговор
Фото из архива Myslo.

Вооруженное нападение на ломбард в Туле: преступнику вынесли приговор

Мужчина действовал с тремя подельниками, однако их личность пока не установили.

Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю Москвы Замиру М. Он признан виновным в п. «б» ч.4 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).

Суд установил, что Замир М. разработал вместе с тремя подельниками преступный план — ограбить ломбард. 11 января 2018 года злоумышленники подъехали к зданию в Зареченском районе на приобретенном специально для «операции» автомобиле «Волга».

Ворвавшись в помещение, вооруженные преступники несколько раз выстрелили. Замир М. в результате стрельбы попал в вахтера. Мужчина получил телесные повреждения. Его здоровью нанесен вред средней тяжести.

Бандиты похитили из разбитых витрин и стеллажей ювелирного магазина товарно-материальные ценности на общую сумму 5 111 611,18 руб. Материальный ущерб не возмещен.

Суд назначил М. наказание в виде лишения свободы на 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело в отношении троих его соучастников выделено в отдельное производство. В ходе предварительного следствия указанные лица не были установлены.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:18 +4
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