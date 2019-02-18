В Тульской области водитель сбил двух пешеходов и скрылся

Фото УГИБДД по Тульской области.

15 февраля в 20.40 в поселке Волово на улице Слепцова 31-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, 20-летний и 23-летний молодые люди двигались по краю проезжей части в попутном направлении в темное время суток.

Одного из пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, другого отпустили после оказания медпомощи.

Сотрудники ГИБДД поймали водителя в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

госавтоинспекции

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств.