19 февраля в Туле на ул. Рязанской отключат светофоры

19 февраля с 9.00 до 17.00 в Туле отключат светофорные объекты на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка, улиц Тихмянова и Воздухофлотской, а также на улице Рязанской в районе магазина «Спар».

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Отключение связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».