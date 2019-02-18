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19 февраля в Туле на ул. Рязанской отключат светофоры

19 февраля в Туле на ул. Рязанской отключат светофоры

Будьте внимательны!

19 февраля с 9.00 до 17.00 в Туле отключат светофорные объекты на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка, улиц Тихмянова и Воздухофлотской, а также на улице Рязанской в районе магазина «Спар». 

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы. 

Отключение связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:32 +3
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