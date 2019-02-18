19 февраля в Туле на ул. Рязанской отключат светофоры
Будьте внимательны!
19 февраля с 9.00 до 17.00 в Туле отключат светофорные объекты на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка, улиц Тихмянова и Воздухофлотской, а также на улице Рязанской в районе магазина «Спар».
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
Отключение связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».
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