Хлопок газа в палатке с шаурмой в Богородицке: следователи проводят проверку

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В результате происшествия пострадали четыре человека.

Следователи проводят доследственную проверку по факту хлопка газа, произошедшего в торговой палатке в Богородицке, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительной информации, утром 14 февраля на ул. Ленина в торговой палатке «Такие пироги» произошел хлопок баллонного газа без взрыва с последующим горением.

В результате происшествия незначительные травмы в виде ожогов получили четыре человека. Трое из них госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении.

– Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев и назначил необходимые экспертные исследования, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.