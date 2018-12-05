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Охота за жильем покойника: приговор алексинским риэлторам вступил в силу

Охота за жильем покойника: приговор алексинским риэлторам вступил в силу

Об этом сообщила прокуратура Тульской области.

5 декабря Тульский областной суд вынес апелляционное определение по делу семьи риэлторов из Алексина.

Супруги Горбулины — 37-летняя Наталья и 43-летний Станислав – признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 000 рублей, с ограничением свободы на один год каждому.

 

Myslo подробно рассказывал историю этого преступления здесь и здесь. Собственно, с публикации нашего издания и началась эта уголовная история. До этого были отказы в возбуждении дела, и только огласка дала делу ход.

Всего обвиняемых по делу было трое: супруги Горбулины и риэлтор Ольга Лозина. По версии следствия, риэлторы пыталась завладеть неприватизированной трехкомнатной квартирой в Алексине стоимостью 2 147 950 рублей.

Для этого, согласно заранее распределенным ролям, мошенники представили Ольгу Лозину женой умершего жильца. С помощью фотомонтажа, лживых свидетелей и поддельных документов они в суде доказали, что именно Лозина была гражданской женой умершего нанимателя жилья и, значит, вправе рассчитывать на вселение в квартиру. Оставалось только приватизировать жилье и продать, поделив деньги.

Подробности истории по ссылке.

Когда СК начал расследование по факту мошенничества, Лозина пошла на сделку со следствием. Ее дело выделили в отдельное производство, а саму обвиняемую отпустили под подписку о невыезде. 

Лозину осудили в июне, приговорив к 2-м годам лишения свободы условно.

В отношении супругов Горбулиных следствие пошло дольше. В отличие от Лозиной, они находились под домашним арестом.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:56 +4
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Тульская область

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