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Смерть грудного ребенка в тульском роддоме: следователи проводят проверку

Смерть грудного ребенка в тульском роддоме: следователи проводят проверку

Подробности истории рассказала мама умершего мальчика.

Тулячка Анастасия К. рассказала ужасную историю, которая случилась с ней. По словам девушки, 19 октября в ЦРД она родила здорового мальчика, а спустя несколько дней он скончался. Врачи этот факт от матери скрывали несколько часов.

- 19 октября я стала самой счастливой девушкой на свете, я стала мамой. В 5.55 родила абсолютно здорового мальчика. Вес у нас был 3400, рост 52. Всё было хорошо, пока мой малыш был со мной. 22 октября нас должны были выписать домой, но на осмотре ребенка педиатр придралась сначала к тому, что он скинул 290 граммов, хотя по норме он мог сбросить и больше. В этом ничего страшного нет! Потом специальным прибором она начала измерять желтушку. Прикладывала несколько раз к головке, потом к грудке. Он толком ничего не показал, и врач сказала: «Я вас не выпишу, у вас желтушка».

По словам Анастасии, в 2 часа дня она отвезла малыша в детское отделение, брала ребенка в часы кормления: в 16.30, в 20.00, а затем в 23.00. Дальше события развивались как в страшном сне.

- В 0.00 я отдала врачам живого ребенка. Через пару минут медсестра заметила, что с ним что-то не так… Его отнесли в реанимацию. Я до часу ночи ждала врачей и пыталась узнать что с моим сыном. От меня отмахивались. Потом пришли сказали, что он в тяжелом состоянии, причин не назвали. Дали мне кучу таблеток, чтобы я заснула и не подняла шум, — говорит тулячка.

По словам девушки, лишь в 7.30 ей сообщили, что ее сын умер.

- Утром после приезда мужа они вызвали полицию и Следственный комитет. Очень долго не хотели отдавать нам выписку родов и всё, что касаемо ребенка. Потом мы поняли, почему. Смерть они зафиксировали в 0.28, но меня в известность поставили только утром. И полицию они должны были вызвать ночью по факту фиксации смерти.

Также в документах было много неточностей, например, неверно указано время родов и др.

- Больше всего я хочу добиться справедливости, чтобы врачи были наказаны за свою халатность, — говорит Анастасия.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что по данному факту следственным отделом по Центральному району СУ СК РФ по Тульской области начата доследственная проверка.

- В рамках проверки назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, изъята и исследуется медицинская документация, опрашиваются медицинские работники, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:01 +1
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