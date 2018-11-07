35-летний туляк украл у друга игровую приставку

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Пролетарский суд Тулы признал виновным 35-летнего жителя областного центра в совершении преступления по статье «Кража».

Суд установил, что 5 июня 2018 года мужчина находился в квартире своего друга на ул. Металлургов. Воспользовавшись моментом, он тайно похитил игровую приставку Nintendo. Материальный ущерб составил 4354,35 рубля.

Сотрудники полиции обнаружили приставку в квартире злоумышленника и вернули законному владельцу.

Приговором суда мужчине назначено наказание — 300 часов обязательных работ.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, приговор в законную силу не вступил.