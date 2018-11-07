Фото telegraph.co.uk.
35-летний туляк украл у друга игровую приставку
Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.
Пролетарский суд Тулы признал виновным 35-летнего жителя областного центра в совершении преступления по статье «Кража».
Суд установил, что
Сотрудники полиции обнаружили приставку в квартире злоумышленника и вернули законному владельцу.
Приговором суда мужчине назначено наказание — 300 часов обязательных работ.
Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, приговор в законную силу не вступил.
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