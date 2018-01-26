ДТП возле «Макси» в Туле: угонщик выгнал водителя из машины на светофоре

Фото Светланы Колосковой.

Водитель не заблокировал двери, чем и воспользовался злоумышленник. Догнать его помог очевидец произошедшего.

По предварительным данным, ранним утром 26 января около дома на улице Демонстрации злоумышленник незаконно завладел автомобилем ВИС, водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрёстке.

Предположительно, водитель не заблокировал двери, чем и воспользовался злоумышленник. Он забрался в салон и заставил водителя покинуть транспортное средство.

Жертве помог один из очевидцев происшествия.

Мужчины сразу же сообщили о случившемся в полицию и направились на автомобиле предложившего помощь водителя за угнанным транспортным средством.

Получивший информацию о преступлении экипаж ДПС заметил автомобиль ВИС, который хаотично передвигался по парковке торгового центра в Пролетарском округе.

На требование сотрудников ГИБДД остановиться водитель не реагировал. Пытаясь скрыться, он, предположительно, не справился с управлением и врезался в опору козырька у одного из входов в торговый центр.

39-летний угонщик был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

На мужчину составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьёй 12.7 КоАП РФ. Кроме того, в полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ.