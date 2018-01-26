новости
новости
Регистрация
ДТП возле «Макси» в Туле: угонщик выгнал водителя из машины на светофоре
Фото Светланы Колосковой.

ДТП возле «Макси» в Туле: угонщик выгнал водителя из машины на светофоре

Водитель не заблокировал двери, чем и воспользовался злоумышленник. Догнать его помог очевидец произошедшего.

По предварительным данным, ранним утром 26 января около дома на улице Демонстрации злоумышленник незаконно завладел автомобилем ВИС, водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрёстке.
 
Предположительно, водитель не заблокировал двери, чем и воспользовался злоумышленник. Он забрался в салон и заставил водителя покинуть транспортное средство.
 
Жертве помог один из очевидцев происшествия.
 
Мужчины сразу же сообщили о случившемся в полицию и направились на автомобиле предложившего помощь водителя за угнанным транспортным средством. 
 
Получивший информацию о преступлении экипаж ДПС заметил автомобиль ВИС, который хаотично передвигался по парковке торгового центра в Пролетарском округе.
 
На требование сотрудников ГИБДД остановиться водитель не реагировал. Пытаясь скрыться, он, предположительно, не справился с управлением и врезался в опору козырька у одного из входов в торговый центр.
 

39-летний угонщик был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
 
На мужчину составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьёй 12.7 КоАП РФ. Кроме того, в полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ.
 
Экипаж ДПС, задержавший злоумышленника:
лейтенант Олег Михайлов и лейтенант Владимир Жигунов.

 

 
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 14:01 +23
Другие статьи по темам
Событие
дтп у Максиугон автомобиля
Место
ТулаТЦ Макси

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Синоптики: на следующей неделе Тулу завалит снегом
Синоптики: на следующей неделе Тулу завалит снегом
Минтруд назвал список заболеваний для получения бессрочной инвалидности
Минтруд назвал список заболеваний для получения бессрочной инвалидности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.