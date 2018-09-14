новости
новости
Регистрация
На пожаре в Плеханово погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Плеханово погиб мужчина

Также известно об одном пострадавшем.

14 сентября в 7.18 в службу спасения сообщили о возгорании квартиры, расположенной в поселке Плеханово на улице Заводской. Два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место происшествия через 10 минут.

Открытое горение было ликвидировано в 7.31.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на пожаре погиб мужчина. Также известно об одном пострадавшем.

В результате происшествия в комнате размером 3×5 м сгорел диван и обгорела мебель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:39 0
Другие статьи по темам
Событие
пожарпогиб на пожаре
Место
ТулаПлеханово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле ремонтируют тротуары
Где в Туле ремонтируют тротуары
Погода в Туле 14 сентября: до +25, дождь с грозой и ветер
Погода в Туле 14 сентября: до +25, дождь с грозой и ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.