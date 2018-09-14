На пожаре в Плеханово погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Также известно об одном пострадавшем.

14 сентября в 7.18 в службу спасения сообщили о возгорании квартиры, расположенной в поселке Плеханово на улице Заводской. Два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место происшествия через 10 минут.

Открытое горение было ликвидировано в 7.31.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на пожаре погиб мужчина. Также известно об одном пострадавшем.

В результате происшествия в комнате размером 3×5 м сгорел диван и обгорела мебель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.