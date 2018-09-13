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Погода в Туле 14 сентября: до +25, дождь с грозой и ветер

Погода в Туле 14 сентября: до +25, дождь с грозой и ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями, атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, днем местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 3 мм), местами гроза.

Ветер восточной четверти ночью 3-8 м/с, днем возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 11 до 16 градусов, днём – до +25. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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