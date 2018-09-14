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Где в Туле ремонтируют тротуары
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где в Туле ремонтируют тротуары

Работы ведутся в рамках программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула».

Всего в этом году ремонт тротуаров запланирован на 67 объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. С подрядной организацией «ГАРАНТ-ДорСтрой» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту еще пяти объектов.

Сейчас работы уже полностью завершены на 43 объектах, ведется подготовка к сдаче ряда объектов. Продолжаются работы, в частности, в историческом центре Тулы, по ул. Революции (по обеим сторонам от ул. Советской до ул. Дм. Ульянова).

Подрядчик ООО «Каскад» отремонтировал тротуар по ул. Союзной площадью более 1,1 тыс. кв. м. Также завершен ремонт в Благовещенском переулке на участке от ул. Союзной до ул. Металлистов и по ул. Благовещенской на участке от Благовещенского до Союзного переулка. Площадь отремонтированного тротуара — порядка тысячи кв. м.

Подрядной организацией «ГАРАНТ-ДорСтрой» проводится ремонт тротуара в Черниковском переулке площадью более 600 кв. м.

Подрядной организацией ООО «СтройМонолитСнаб» выполняется ремонт тротуара по ул. Революции площадью более 7, 8 тыс. кв. м.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:54 +1
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