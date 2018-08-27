На трассе М-4 столкнулись два грузовика

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

24 августа в 22.10 на 149-м километре автодороги М-4 «Дон» (Веневский район) 48-летний водитель грузового автомобиля «Вольво», по предварительной информации, врезался в попутный ГАЗ. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали пассажиры ГАЗа — 39-летняя женщина и пятилетняя девочка, которые с различными травмами были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

На момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.