Под Тулой столкнулись пять автомобилей: два человека пострадали

Фото с места событий очевидцев и ГУ МЧС России по Тульской области.

С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

21 августа в 10.05 в «Единую службу спасения» сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 11-м км автодороги «Тула-Новомосковск». В попутном направлении столкнулись пять автомобилей: Kia, ВАЗ-2106, Chevrolet, Mercedes и грузовая «Газель».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Как сообщили Myslo очевидцы происшествия, в аварии пострадали водитель Chevrolet и его пассажирка. С различными травмами они были госпитализированы.

Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники региональной Госавтоинспекции.