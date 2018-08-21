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Названа средняя зарплата жителей Тульской области
Фото из архива Myslo.

Названа средняя зарплата жителей Тульской области

Средний показатель составляет 33 486,6 рубля.

20 августа в правительстве Тульской области подвели итоги социально-экономического развития за I полугодие 2018 года.

Региональный министр экономического развития Григорий Лаврухин сообщил, что за этот период индекс потребительских цен в регионе увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По Центральному федеральному округу этот показатель составил 2,9%, в целом же по стране — 2,3%.

Вместе с тем глава ведомства отметил, что уровень заработной платы в регионе тоже заметно вырос — среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 8,8% и составляет 33 486,6 рубля. В ЦФО рост составил 12,5% (53 459 рублей), а по стране — 11,2% (42 555 рублей).

Итоги социально-экономического развития Тульской области за I полугодие 2018 года.

Фактическая зарплата также в плюсе — по отношению к первому полугодию этот показатель вырос на 5,9% (в ЦФО — 9,3%, в целом по России — 11,2%).

По уровню заработной платы наш регион находится на 4-м месте в ЦФО, уступая Москве, Московской и Калужской областям. В России по этому показателю Тульская область занимает 37-е место.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:45 −24
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