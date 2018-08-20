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В Тульской области в ДТП с трактором пострадали двое детей
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с трактором пострадали двое детей

Их госпитализировали.

19 августа в 9.05 на 279-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе 35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», по предварительной информации, врезался в попутный трактор «МТЗ 82». От удара трактор опрокинулся в кювет.
 
В результате ДТП пострадали три пассажира «Форда»: 36-летняя женщина, десятилетняя и трехлетняя девочки. Детей госпитализировали в районную больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:34 +1
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