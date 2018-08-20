В Тульской области в ДТП с трактором пострадали двое детей

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 августа в 9.05 на 279-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе 35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», по предварительной информации, врезался в попутный трактор «МТЗ 82». От удара трактор опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали три пассажира «Форда»: 36-летняя женщина, десятилетняя и трехлетняя девочки. Детей госпитализировали в районную больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.