Под Тулой в сарае обнаружили труп новорожденного

В Плавске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По предварительным данным, вечером 16 августа в деревне Долматово Тульской области мужчина, проживавший совместно со своей супругой, обнаружил в ванной комнате труп новорожденного, завернутый в полимерный мешок.

Мужчина перенес тело ребенка в сарай, расположенный рядом с домом, и там оставил.

Предварительной проверкой установлено, что в тот день его жена без медицинской помощи родила младенца. При этом женщина самостоятельно не смогла остановить кровотечение, в связи с чем муж вызвал скорую помощь. Супруга была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

– В настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, живым или мертвым родился ребенок, причина его смерти, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.