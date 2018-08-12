Фото avto.place.
В Тульской области Chevrolet Cruze «нырнул» под грузовик
В результате столкновения пострадал водитель легковушки.
12 августа в 1.15 на железнодорожном переезде на въезде в Узловую произошло ДТП. Автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого находился 38-летний мужчина, «нырнул» под грузовик Mercedes.
В результате происшествия медицинская помощь потребовалась водителю Chevrolet.
Как стало известно Myslo, водитель легковушки был пьян — алкотест показал 0,8 промилле.
Управление ГИБДД России по Тульской области напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и категорическом запрете употребления спиртных напитков за рулем.
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