Пьяный житель Богородицка угнал автокран

21-летний житель Богородицка обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 и УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

24 июня молодой человек выпивал вместе со своим знакомым у него дома. Пока друг не видел, гость забрал его ключи от автомобиля Honda CRV. На следующий день парень угнал машину. Но, покатавшись, вернул авто на место стоянки.

11 июля этот же молодой человек находился у себя дома, где употреблял спиртные напитки. Зная о том, что у его соседа имеется автокран марки МАЗ, злоумышленник ночью угнал транспортное средство. Позднее угонщик был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Богородицкий районный суд для рассмотрения по существу.