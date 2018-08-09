Четверых участников «банды ГТА» приговорили к пожизненному заключению
Пятый участник – Зафарджон Гулямов – получил 20 лет лишения свободы.
Московский областной суд вынес приговор участникам «банды ГТА». Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов приговорены к пожизненному заключению. Пятый участник — Зафарджон Гулямов — получил 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов (имел фальшивый паспорт на имя Рустама Усманова) стал инициатором создания преступной группировки на территории Московской области. К деятельности в составе банды он привлек исключительно уроженцев азиатских республик.
Действовала банда в основном на подмосковных трассах. Преступники выкладывали на дорогу шипы, а когда автомобиль останавливался с пробитыми колесами, злоумышленники выходили из укрытия, расстреливали водителя и пассажиров и обыскивали автомобиль и убитых в целях наживы. Забирали всё, даже личные вещи погибших, например платья, ювелирные украшения и пр.
За два с лишним года «работы» банды, с 2012 по 2014 год, на территории Москвы, Московской и Калужской областей были убиты 17 человек, двое ранены.
Напомним, также члены «банды ГТА» пытались сбежать из-под конвоя в августе 2017 года. Тогда в ходе перестрелки были уничтожены три преступника, двое были госпитализированы.
Сегодня было завершено расследование. По одному из уголовных дел в качестве обвиняемых привлечен участник банды GTA Хазратхон Додохонов, пишет «Лента». Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 313 («Побег из-под стражи»), пунктом «б» части 4 статьи 226 («Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов»), частью 2 статьи 35 и статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).
По второму делу к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ («Халатность») привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя. Как полагает следствие, обвиняемые, в нарушение действующих нормативных актов, не обеспечили надлежащую охрану подсудимых и меры, достаточные для недопущения их побега из-под стражи.