Четверых участников «банды ГТА» приговорили к пожизненному заключению

Московский областной суд вынес приговор участникам «банды ГТА». Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов приговорены к пожизненному заключению. Пятый участник — Зафарджон Гулямов — получил 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов (имел фальшивый паспорт на имя Рустама Усманова) стал инициатором создания преступной группировки на территории Московской области. К деятельности в составе банды он привлек исключительно уроженцев азиатских республик. Действовала банда в основном на подмосковных трассах. Преступники выкладывали на дорогу шипы, а когда автомобиль останавливался с пробитыми колесами, злоумышленники выходили из укрытия, расстреливали водителя и пассажиров и обыскивали автомобиль и убитых в целях наживы. Забирали всё, даже личные вещи погибших, например платья, ювелирные украшения и пр.

За два с лишним года «работы» банды, с 2012 по 2014 год, на территории Москвы, Московской и Калужской областей были убиты 17 человек, двое ранены.

Одной из жертв банды летом 2014 года стал житель Веневского района Тульской области.

Банду искали полиция, ФСБ, а также московские стритрейсеры — они патрулировали дороги по ночам (подробнее об этом читайте здесь ). И только в ноябре 2014 года преступников удалось найти: они скрывались в доме в Раменском районе. Во время штурма дома ночью 6 ноября был убит лидер банды Субханов — мужчина метнул в сотрудников СОБРа гранату, и по нему открыли огонь на поражение. Основную часть группировки задержали утром того же дня. Среди задержанных был и зарегистрированный в Туле уроженец Таджикистана Шерджон Кодиров.

Суд установил, что все участники банды прошли специальное обучение для циничного и разбойного нападения на людей.

– Суд приходит к убеждению, что подсудимые с безразличием относились к человеческим жизням, они являются социально опасными гражданами, и назначение им определенного срока наказания не будет способствовать их исправлению, — отметила судья Наталья Валикова.

Ранее СУ СК РФ по городу Москвt опубликовал видео следственного эксперимента.

попытка побега

Напомним, также члены «банды ГТА» пытались сбежать из-под конвоя в августе 2017 года. Тогда в ходе перестрелки были уничтожены три преступника, двое были госпитализированы.

Сегодня было завершено расследование. По одному из уголовных дел в качестве обвиняемых привлечен участник банды GTA Хазратхон Додохонов, пишет «Лента». Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 313 («Побег из-под стражи»), пунктом «б» части 4 статьи 226 («Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов»), частью 2 статьи 35 и статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

По второму делу к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ («Халатность») привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя. Как полагает следствие, обвиняемые, в нарушение действующих нормативных актов, не обеспечили надлежащую охрану подсудимых и меры, достаточные для недопущения их побега из-под стражи.