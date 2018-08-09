10 августа на «Газоне» в Туле — фестиваль добровольцев
Тулякам расскажут, почему обязательно нужно делать добрые дела.
10 августа с 16.00 до 20.00 гости «Газона» смогут узнать о добровольческой деятельности из первых уст. О том, чем занимаются и как развиваются, расскажут:
- Тульская региональная общественная организация содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71»;
- Тульское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
- Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» по Тульской области;
- Тульское отделение межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА»;
- Тульский волонтерский центр при МБУ «ММЦ Родина»;
- ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области»;
- Волонтерская организация «Благотворительный фонд «Не молчи»»;
- Тульское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»;
- Отряд серебряных волонтеров «Светоч».
Добровольческие организации организуют мастер-класс по технике кинусайга, добропикник, точку «Измерь свое давление», викторину «Я — гражданин», гонки на самокатах и многое другое.
Не обойдется и без волонтерских акций. Гостям предложат собрать канцтовары для детей и корм для бездомных животных.
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