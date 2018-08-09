10 августа на «Газоне» в Туле — фестиваль добровольцев

10 августа с 16.00 до 20.00 гости «Газона» смогут узнать о добровольческой деятельности из первых уст. О том, чем занимаются и как развиваются, расскажут:

Тульская региональная общественная организация содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71»;

Тульское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» по Тульской области;

Тульское отделение межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА»;

Тульский волонтерский центр при МБУ «ММЦ Родина»;

ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области»;

Волонтерская организация «Благотворительный фонд «Не молчи»»;

Тульское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»;

Отряд серебряных волонтеров «Светоч».

Добровольческие организации организуют мастер-класс по технике кинусайга, добропикник, точку «Измерь свое давление», викторину «Я — гражданин», гонки на самокатах и многое другое.

Не обойдется и без волонтерских акций. Гостям предложат собрать канцтовары для детей и корм для бездомных животных.