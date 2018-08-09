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10 августа на «Газоне» в Туле — фестиваль добровольцев

10 августа на «Газоне» в Туле — фестиваль добровольцев

Тулякам расскажут, почему обязательно нужно делать добрые дела.

10 августа с 16.00 до 20.00 гости «Газона» смогут узнать о добровольческой деятельности из первых уст. О том, чем занимаются и как развиваются, расскажут:

  • Тульская региональная общественная организация содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71»;
  • Тульское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
  • Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» по Тульской области;
  • Тульское отделение межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА»;
  • Тульский волонтерский центр при МБУ «ММЦ Родина»;
  • ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области»;
  • Волонтерская организация «Благотворительный фонд «Не молчи»»;
  • Тульское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»;
  • Отряд серебряных волонтеров «Светоч».

Добровольческие организации организуют мастер-класс по технике кинусайга, добропикник, точку «Измерь свое давление», викторину «Я — гражданин», гонки на самокатах и многое другое.

Не обойдется и без волонтерских акций. Гостям предложат собрать канцтовары для детей и корм для бездомных животных.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 13:00 0
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