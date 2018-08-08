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В Туле мошенница обманом получила деньги от студентки из Нигерии

В Туле мошенница обманом получила деньги от студентки из Нигерии

За эту сумму злоумышленница обещала девушке оформить разрешение на временное проживание.

Приговором Советского районного суда 33-летняя жительница Тулы осуждена за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Как уточнили в региональной прокуратуре, женщина воспользовалась доверчивостью студентки одного из тульских вузов, приехавшей из Нигерии. За 51 тысячу рублей она пообещала девушке помочь в оформлении разрешения на временное проживание.

При этом в ходе следствия было установлено, что мошенница не имела намерения и возможности исполнять данные обязательства. Суд приговорил её к штрафу на сумму 200 тысяч рублей. Иск о взыскании нанесенного ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:46 +4
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