Тульские аграрии рассчитывают выгодно продать зерно

Как говорят комбайнеры и агрономы «Тесницкого», в этом году с погодой повезло – весь урожай отличного качества

8 августа 2018 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин выехал в Алексинский район в ООО «Тесницкое» – посмотреть, как идет уборка урожая, пообщаться с аграриями.

Предприятие создано в 2005 году, на нем работают 98 человек. 14 тысяч га земли «Тесницкого» заняты под пшеницу, ячмень, овес рапс и гречиху.

В полях мощные комбайны выглядели как корабли в море.

У обочины припаркованы КАМАЗы под погрузку зерна.

В ожидании губернатора водители, агрономы и комбайнеры разговаривали и о ценах на зерно на нью-йоркской бирже, и о погоде, с которой тулякам в этом году повезло, и даже об изменениях в пенсионном законодательстве.

- Мы не на что не жалуемся, просто есть вопросы к губернатору, - сказал за всех Алексей Романов. – Вот я живу в поселке Шулепово, отсюда 24 км. Хороший поселок, клуб новый построили, весной открыли. Есть ли ФАП? Медпункт что ли по-русски? Работает медпункт! Весь поселок газифицирован, а наш многоквартирный дом – нет. 10 лет живу – и 10 лет без газа. Обогреваться электричеством дорогое удовольствие, счета бывает, на 8 тысяч приходят. 10 метров всего-то и нужно протянуть, но что-то никак не получается. Вся надежда на командира. Работаю 9 лет в «Тесницком» водителем на КАМАЗе, вожу зерно, удобрения. Зарплата у нас неплохая, но хотелось бы, конечно, побольше. КАМАЗу моему уже 11 лет, конечно, есть разница – на новом работать или на 11-летнем. Вот кабину заменили в прошлом году, смотрится как новый, красиво, но лучше бы новый КАМАЗ.

Забегая вперед, скажу, что свой вопрос губернатору Алексей задал. Алексей Дюмин вспомнил, что на горячую линию было такое обращение. И уточнил, что для решения проблемы нужно сделать сначала проектно-сметную документацию. С этим Алексею Романову поможет администрация муниципалитета, а зампред Дмитрий Миляев решит вопрос с руководством областного газпрома.

- В этом году с погодой правда повезло, - говорит главный агроном предприятия Алексей Беляков. – Вся Европа горит, в Америке урожай сгорел. У нас же, наверное, самый лучший за несколько лет - а качественное продовольственное зерно всегда в цене!

Про своего агронома мужики пошутили, что он по одному зернышку может определить содержание клейковины в нем и цену за центнер.

Приехавший губернатор поздоровался со всеми и каждому пожал руку. Мужики это оценили.

Дмитрий Миляев, зампред правительства - министр сельского хозяйства Тульской области, рассказал коротко об уборке урожая в целом по региону:

- Погода в этом году в нашем регионе благоволит сельхозпроизводителям – нам повезло по сравнению с коллегами южных регионов, где засуха. Темпы уборки урожая в Тульской области хорошие, на сегодняшний день обмолотили 45% посевных площадей под зерновыми, это около 200 тысяч га, собрали 900 тысяч тонн зерна. Качество зерна лучше, чем в прошлом году. Начали уборку рапса, картофеля.

- Под озимой пшеницей у нас 3 тысяч га, Мы убрали уже 60% озимых, урожайность около 60 центнеров с гектара, - пояснил Сергей Власов, генеральный директор ООО «Тесницкое». - Пока все зерно идет 3-го класса, то есть для хлебопекарной промышленности. Это отличный показатель – значит, цена на зерно будет высокой, мы сможем обновить технику.

Губернатор поинтересовался, нет ли проблем с топливом. По словам Власова, проблем нет. А министр сельского хозяйства добавил, что цена на солярку стабилизировалась, тем более из федерального центра будут компенсации на топливо. Сейчас правительство Тульской области готовит документы, чтобы войти в эту федеральную программу и получить средства для сельхозпроизводителей.

- По Вашему предприятию были обращения от сотрудников по поводу задержки выплаты зарплаты. Поясните ситуацию, - напомнил губернатор.

- В прошлом году были низкие цены на зерно, довольно сложная финансовая ситуация была на предприятии. Я собрал весь коллектив и обратился к ним, мол, ребята, потерпите дней 20-25, потом выдам все с процентами. Люди согласились. Но это было один раз. Сейчас никаких задержек. Средняя зарплата на предприятии 37 тысяч рублей, во время посевной или уборки зарплаты доходят до 100 тысяч. Конечно, хотелось бы больше. Но, сами понимаете, для этого нужно, чтобы и цена на зерно была высокой, - ответил Сергей Власов.

- А вот еще жители отдаленных деревень жаловались, что Вы запахиваете единственные дороги к населенным пунктам, потому что они через поля проходят, - обозначил еще одну проблему губернатор.

- Полевая дорога после дождя становится непроезжей. Люди все равно едут, и образуется колея. Если оставить все как есть, рядом с колейной дорогой жители проложат еще одну. И так до бесконечности. Все поле может стать дорогой. Поэтому мы перепахиваем эти дорожки и делаем вновь одну новую, - пояснил Сергей Власов.

- У вас крепкое предприятие, а руководитель – один из передовиков в региональном сельском хозяйстве, - обратился к комбайнерам, агрономам и водителям губернатор. - Это очень важный сектор экономики, наполняющий бюджет. Желаю вам хорошей погоды, чтобы все выращенное убрать и сохранить. Благодарю вас за нужный и важный труд, вы наши кормильцы во всех смыслах слова. Мы сегодня обсудили уборку урожая, но было бы неправильно не поговорить о ваших жизненных проблемах. Задавайте вопросы, готов ответить.

Стеснительный мужчина, представившийся сначала Игорьком, оказался на самом деле Игорем Петровичем из деревни Шулепино Алексинского района.

- Мне уже больше 30 лет, работаю комбайнером, зарплата небольшая, живу с родителями и семьей сестры в 2-комнатной квартире. А у меня семьи нет – ну куда тут девушку приведешь?! Что делать-то?

- Есть федеральная программа развития сельских территорий. По ней предусмотрены субсидии либо на строительство, либо на покупку жилья, то есть 30% средства Ваши, а 70% дает государство. Три обязательных условия получения субсидии по этой программе: Вы должны быть трудоустроены, проживать в сельской местности и стоять в очереди на улучшение жилищных условий. Обратитесь в администрацию муниципалитета, Вам помогут с документами, - пояснил губернатор.

- А у нас проблема с дорогой – к нам ни скорая, ни пожарные не проедут. Там максимум 800 метров надо сделать, - пожаловался Сергей Цуканов из Больших Прудов

Губернатор дал поручение главе администрации Алексинского района в кратчайшие сроки отсыпать дорогу щебенкой, а зампреду правительства – проконтролировать выполнение поручения.

- Село Спас Конино тоже без дорог – и к селу не подъедешь, и по селу не проедешь. Нельзя решить эту проблему? У нас большое село, детей много, мы президентскую демографическую программу выполняем! – попросил Александр Дудоркин

Как оказалось, дорога к селу региональная, по ней ходит рейсовый автобус, но состояние дороги, по словам Александра Дудоркина такое, что «асфальта не видно 30 лет».

Губернатор дал поручение министру транспорта – привести дорогу в проезжее состояние в этом сезоне. А если выяснится по результатам обследования, что дорога требует капремонта, - внести в план работ на 2019 год. Главу администрации обязали разобраться с дорогами в населенном пункте и подготовить необходимые документы, чтобы Фонд «Перспектива» поставил в Спас Конино большую детскую площадку.

Алексей Беляков, главный агроном «Тесницкого», поднял проблему свалок:

- Нужно законодательно ужесточить наказания для тех, кто устраивает свалки на полях, в лесах. Мы со своей стороны боремся как можем, но получается, что нарушителю - маленький штраф, а нам приходится убирать за них. Представьте, мне свалили на поле строительный мусор, железобетонные блоки – это же надо машину нанять, рабочих, вывезти на полигон и за утилизацию еще заплатить.

Губернатор согласился, что это проблема, причем не только районная, а региональная. И даже общероссийская.

- К сожалению, менталитет некоторых людей таков. С их стороны это просто хамство. За них стыдно. Мы выйдем с предложением в областную думу и предложим ужесточить региональные штрафы за несанкционированные свалки.

Сергей Власов попросил от имени своих сотрудников, работающих в полях, а проживающих в поселке Октябрьский, сделать ограждение на стадионе:

- Он рядом с дорогой находится, а там дети играют, в целях безопасности надо его огородить.

Губернатор вспомнил этот горемычный стадион – арендатор земли хотел застроить его коттеджами, но жители его отстояли.

- Уже разыгран контракт на выполнение ограждения этого стадиона. Цена вопроса – 500 тысяч рублей. До 20 августа ограждение будет установлено, - пояснил глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Больше вопросов не оказалось.

Губернатору преподнесли каравай из зерна нового урожая и сноп пшеницы с поля.

- Вкусно пахнет, - сказал Алексей Дюмин, понюхав каравай.

Аграрии попросили сделать фото на память.

Прощаясь, губернатор опять пожал каждому руку.

- Уважительный, - сказали ему вслед мужики.