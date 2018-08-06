В Туле из окна пятиэтажки выпала пенсионерка
Из-за полученных травм женщина скончалась на месте.
Утром 6 августа в Туле прохожие обнаружили около дома №169 на ул. Кирова тело 80-летней женщины. По предварительным данным, пенсионерка выпала из окна собственной квартиры. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Как стало известно Myslo, женщина страдала психическим заболеванием.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, по данному факту проводится доследственная проверка.
Другие статьи по темам
Место