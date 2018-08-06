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В Туле из окна пятиэтажки выпала пенсионерка

В Туле из окна пятиэтажки выпала пенсионерка

Из-за полученных травм женщина скончалась на месте.

Утром 6 августа в Туле прохожие обнаружили около дома №169 на ул. Кирова тело 80-летней женщины. По предварительным данным, пенсионерка выпала из окна собственной квартиры. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Как стало известно Myslo, женщина страдала психическим заболеванием.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, по данному факту проводится доследственная проверка.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:56 0
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