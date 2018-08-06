В Ясной Поляне открылась летняя школа для одаренных детей

Фото: портал правительства Тульской области.

4 августа в Ясной Поляне начала работу профильная школа «Академия достижений в Год образования и новых знаний».

За время пребывания в школе ученики посетят «Кванториум» и государственные музеи региона, для них проведут игры-квесты, деловые игры, тренинги личностного роста. Будут тоже организованы круглые столы, дискуссионный клуб, вечер чтения «Читаем Толстого», командные соревнования по русской лапте и пеший поход «Яснополянские тропы, или В поисках „зеленой палочки“».

В рамках обучения учеников протестируют по предметам общеобразовательного цикла, пройдет образовательная сессия по естественно-научному и гуманитарному направлениям. По итогам обучения в летней школе учащимся предстоит защитить свои проекты.

В конце смены состоится отбор талантливых детей для обучения в Центре поддержки одаренных детей Тульской области: будут сформированы два класса Центра поддержки одаренных детей по естественно-научному и гуманитарному направлениям.