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В Ясной Поляне открылась летняя школа для одаренных детей
Фото: портал правительства Тульской области.

В Ясной Поляне открылась летняя школа для одаренных детей

Торжественное открытие школы состоялось в Центре поддержки одаренных детей.

4 августа в Ясной Поляне начала работу профильная школа «Академия достижений в Год образования и новых знаний».

За время пребывания в школе ученики посетят «Кванториум» и государственные музеи региона, для них проведут игры-квесты, деловые игры, тренинги личностного роста. Будут тоже организованы круглые столы, дискуссионный клуб, вечер чтения «Читаем Толстого», командные соревнования по русской лапте и пеший поход «Яснополянские тропы, или В поисках „зеленой палочки“».

В рамках обучения учеников протестируют по предметам общеобразовательного цикла, пройдет образовательная сессия по естественно-научному и гуманитарному направлениям. По итогам обучения в летней школе учащимся предстоит защитить свои проекты.

В конце смены состоится отбор талантливых детей для обучения в Центре поддержки одаренных детей Тульской области: будут сформированы два класса Центра поддержки одаренных детей по естественно-научному и гуманитарному направлениям.

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Открытие летней профильной школы, Фото: 1
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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 12:06 0
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