Фото УГИБДД по Тульской области.
В ДТП на трассе М-2 «Крым» пострадал ребенок
Обстоятельства аварии выясняются.
1 августа в 8.40 на 210-м километре автодороги «Крым» (Щёкинский район) 42-летний водитель автомобиля «Киа Рио», по предварительной информации, врезался в попутный «Хёндэ Гетц» под управлением 53-летней женщины. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.
В аварии пострадал семилетний пассажир «Хёндэ». Мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
На момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.
Другие статьи по темам
Место
Прочее