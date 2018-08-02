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В ДТП на трассе М-2 «Крым» пострадал ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП на трассе М-2 «Крым» пострадал ребенок

Обстоятельства аварии выясняются.

1 августа в 8.40 на 210-м километре автодороги «Крым» (Щёкинский район) 42-летний водитель автомобиля «Киа Рио», по предварительной информации, врезался в попутный «Хёндэ Гетц» под управлением 53-летней женщины. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал семилетний пассажир «Хёндэ». Мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

На момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:56 +2
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