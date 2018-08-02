В ДТП на трассе М-2 «Крым» пострадал ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

1 августа в 8.40 на 210-м километре автодороги «Крым» (Щёкинский район) 42-летний водитель автомобиля «Киа Рио», по предварительной информации, врезался в попутный «Хёндэ Гетц» под управлением 53-летней женщины. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал семилетний пассажир «Хёндэ». Мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

На момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.