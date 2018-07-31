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Туляки заняли второе место в турнире по пляжному волейболу

Туляки заняли второе место в турнире по пляжному волейболу

Всероссийские соревнования проходили в Тамбовской области.

Тульскую область в категории 50+ на XXII открытом областном турнире по пляжному волейболу «Кубок Мучкапа» представляли Юрий Рублев и Олег Герасимов. Первенство проходило с 27 по 29 июля в Тамбовской области.

По итогам турнира первое место заняла команда из Владимира, туляки стали вторыми, третье место досталось зеленоградской команде. Оказать достойное сопротивление владимирцам тульская команда не смогла из-за травмы Юрий Рублева.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 14:14 +2
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