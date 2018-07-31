Туляки заняли второе место в турнире по пляжному волейболу

Тульскую область в категории 50+ на XXII открытом областном турнире по пляжному волейболу «Кубок Мучкапа» представляли Юрий Рублев и Олег Герасимов. Первенство проходило с 27 по 29 июля в Тамбовской области.

По итогам турнира первое место заняла команда из Владимира, туляки стали вторыми, третье место досталось зеленоградской команде. Оказать достойное сопротивление владимирцам тульская команда не смогла из-за травмы Юрий Рублева.