Фото баскетбольного клуба «Арсенал».
В Туле пройдет турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Всероссийские соревнования проходят при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.
11 августа на центральной площади Тулы пройдут Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2018».
Турнир проводится в дисциплине 3×3, в составе команды 4 человека: 3 игрока на площадке и 1 запасной.
Соревнования проводятся среди возрастных категорий:
- юноши и девушки 2003 г. р. и младше;
- юноши и девушки 2000−2002 г. р.;
- мужчины и женщины 1999 г. р и старше.
Команды, занявшие I-III места в каждой возрастной категории, будут награждены кубками Минспорта России, а участники команд — медалями и дипломами Минспорта России.
Организаторы турнира в Туле — региональная федерация баскетбола и Комитет по физкультуре и спорту.
Начало регистрации участников в 9.00.
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