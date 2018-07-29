В Туле пройдет турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Фото баскетбольного клуба «Арсенал».

Всероссийские соревнования проходят при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.

11 августа на центральной площади Тулы пройдут Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2018».

Турнир проводится в дисциплине 3×3, в составе команды 4 человека: 3 игрока на площадке и 1 запасной.

Соревнования проводятся среди возрастных категорий:

юноши и девушки 2003 г. р. и младше;

юноши и девушки 2000−2002 г. р.;

мужчины и женщины 1999 г. р и старше.

Команды, занявшие I-III места в каждой возрастной категории, будут награждены кубками Минспорта России, а участники команд — медалями и дипломами Минспорта России.

Организаторы турнира в Туле — региональная федерация баскетбола и Комитет по физкультуре и спорту.

Начало регистрации участников в 9.00.