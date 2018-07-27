Тулякам предлагают анонимно рассказать о нарушениях трудовых прав

Туляки могут анонимно сообщить о фактах трудовой деятельности без документального оформления. Получая зарплату «в конверте», работник теряет пенсионные отчисления, отпускные, выплаты во время больничного и декретного отпуска, а также не имеет гарантий на безопасные условия труда и не защищен от незаконного увольнения.

Любой желающий может анонимно сообщить о фактах работы без оформления трудовых отношений, получения неофициальной заработной платы и иных нарушениях трудовых прав. Соответствующую анкету можно заполнить здесь.