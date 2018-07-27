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Тулякам предлагают анонимно рассказать о нарушениях трудовых прав

Тулякам предлагают анонимно рассказать о нарушениях трудовых прав

В городской администрации также работает тематическая горячая линия.

Туляки могут анонимно сообщить о фактах трудовой деятельности без документального оформления. Получая зарплату «в конверте», работник теряет пенсионные отчисления, отпускные, выплаты во время больничного и декретного отпуска, а также не имеет гарантий на безопасные условия труда и не защищен от незаконного увольнения.

Любой желающий может анонимно сообщить о фактах работы без оформления трудовых отношений, получения неофициальной заработной платы и иных нарушениях трудовых прав. Соответствующую анкету можно заполнить здесь

Кроме того, о нарушениях трудового законодательства можно сообщить по телефонам горячей линии в Туле: 30-48-12 и 30-72-56.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:13 +5
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