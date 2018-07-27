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В Новомосковске автоледи на Land Rover врезалась в торговый центр
Фото из группы "Подслушано Новомосковск".

В Новомосковске автоледи на Land Rover врезалась в торговый центр

От прохождения медосвидетельствования женщина отказалась.

Вчера, 26 июля, в Новомосковске на улице Мира произошло ДТП. По предварительной информации, 47-летняя женщина — водитель автомобиля Land Rover — не справилась с управлением и врезалась в торговый центр.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. В УГИБДД по Тульской области уточнили, что женщина отказалась пройти медосвидетельствование. На автоледи составили протокол.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:17 +9
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