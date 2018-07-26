В Донском подросток попал под колеса «Хендэ Акцент»

Фото УГИБДД по Тульской области.

14-летнего парня с различными травмами увезли в больницу.

25 июля в 18.20 в Донском в мкр. Северо-Задонск на улице Ленина 28-летний водитель автомобиля «Хендэ Акцент» сбил 14-летнего подростка.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что, по предварительной информации, парень выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.