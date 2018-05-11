Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Новомосковске ночью сгорел трактор
Причина пожара устанавливается.
11 мая в 00.05 в службу спасения сообщили о возгорании трактора «Челенджер», расположенного в
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Открытое горение было ликвидировано в 00.18. Пострадавших нет.
В результате происшествия трактор сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
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