В Новомосковске ночью сгорел трактор

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

11 мая в 00.05 в службу спасения сообщили о возгорании трактора «Челенджер», расположенного в Новомосковске в д. Прохоровка.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение было ликвидировано в 00.18. Пострадавших нет.

В результате происшествия трактор сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.