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В Алексине юный велосипедист попал под колеса Daewoo
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексине юный велосипедист попал под колеса Daewoo

Мальчик пересекал дорогу на велосипеде на красный свет.

В Алексине в 17.20 на улице Мира 10-летний велосипедист, переезжая дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль Daewoo Matiz.

Ребенка с телесными повреждениями доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем велосипедистам о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения! В возрасте до 7 лет передвигаться на велосипеде разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), в специальных местах, закрытых от движения автомобилей.

С 7 до 14 лет разрешено движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками.

С 14 лет разрешено движение по крайнему правому ряду проезжей части дороги, но только при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек.

Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу, подъехав к переходу вам необходимо спешиться, и только потом переходить дорогу.

Очень важно использовать велошлем и защитную амуницию. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе и использовать предметы со световозвращающими элементами.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:22 0
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