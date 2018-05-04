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Стало известно о состоянии детей, выпавших из окна на ул. Степанова в Туле

Стало известно о состоянии детей, выпавших из окна на ул. Степанова в Туле

По словам главврача Ваныкинской больницы Ирины Рублевской, на данный момент дети в реанимации.

О состоянии выпавших из окон детей сегодня журналистам рассказала главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская. За эту неделю в Туле такое случилось с тремя детьми. 
 
Напомним, накануне около семи часов вечера два мальчика 4 и 5 лет выпали из окна пятого этажа в Туле в доме №35 по улице Степанова. С множественными травмами, в том числе с открытыми переломами, малыши были госпитализированы в реанимационное отделение больницы имени Ваныкина.
 
Еще один случай произошел 29 апреля на ул. Бондаренко, там из окна выпала девочка 2,5 лет.
 
По словам Ирины Рублевской, на данный момент двое из них находятся еще в реанимации (с ул. Степанова), а один ребенок переведен в палату.
 
– В связи с повышением температуры воздуха имеют место случаи падения из окон детей. За неделю в наше учреждение были доставлены трое детей, получивших травмы при падении с высоты. К сожалению, при этом происходят не только переломы, но и повреждаются внутренние органы. Последствия от падений с высоты предсказать невозможно.
 
Аналогичные случаи произошли в ЕфремовеЯсногорске и Новомосковске. О двух мы уже писали ранее, что же касается Новомосковска, то инцидент также произошел в выходные: с высоты случайно упала девочка 14 лет.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:21 +1
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