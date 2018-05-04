В Узловой за гибель подростка от удара током ответит замдиректора «Энергосети»

На фото погибший мальчик.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего заместителя директора ООО «Энергосеть» Узловского района. Он обвиняется в ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, днем 21 июня 2017 года в поселке Брусянский Узловского района погиб 12-летний мальчик. Подросток лазил с друзьями по заброшенным зданиям на территории местной котельной. Мальчик оступился и при падении схватился за электрические провода, от чего получил смертельный удар током.

Следствием установлено, что обвиняемый являлся лицом, ответственным за техническое состояние электрических сетей. При этом он не обеспечил содержание воздушной линии электропередачи в надлежащем состоянии, допустил прохождение этой линии с неизолированными проводами над крышей гаража и провисание проводов на расстояние менее 6 метров до земли.

На первоначальном этапе расследования уголовного дела руководство ООО «Энергосеть» отрицало причастность своей организации к содержанию электросетей.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, предприятие скрывало необходимую следствию документацию и всячески препятствовало установлению истины по делу.

– Благодаря работе сотрудников следственного отдела по городу Узловая СУ СКР по Тульской области удалось по крупицам собрать доказательства и установить причастность заместителя директора ООО «Энергосеть» к совершению преступления, – рассказали в ведомстве.

Под давлением собранных следователем улик обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Уголовное дело передано в суд.