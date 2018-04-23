Под Тулой в «перевертыше» пострадал ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 апреля в 8.20 на 91-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», предположительно, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

В аварии пострадала 10-летняя пассажирка «Лады», которая после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.