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Под Тулой в «перевертыше» пострадал ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой в «перевертыше» пострадал ребенок

Все обстоятельства аварии выясняются.

21 апреля в 8.20 на 91-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», предположительно, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

В аварии пострадала 10-летняя пассажирка «Лады», которая после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:24 +1
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