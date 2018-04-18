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В Туле на улице Советской сгорел дом
Фото из архива Myslo.

В Туле на улице Советской сгорел дом

Пожар произошел сегодня утром.

18 апреля в 9.52 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Советской, 104 в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета.
С огнем удалось справиться уже в 10.05. Пострадавших нет.
В результате происшествия обгорела обрешетка кровли на площади 10 кв. метров.
Причина пожара устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:25 0
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