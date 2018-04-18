В Туле на улице Советской сгорел дом

Фото из архива Myslo.

18 апреля в 9.52 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Советской, 104 в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета.

С огнем удалось справиться уже в 10.05. Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорела обрешетка кровли на площади 10 кв. метров.

Причина пожара устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.