Фото из архива Myslo.
В Туле на улице Советской сгорел дом
Пожар произошел сегодня утром.
18 апреля в 9.52 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Советской, 104 в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета.
С огнем удалось справиться уже в 10.05. Пострадавших нет.
В результате происшествия обгорела обрешетка кровли на площади 10 кв. метров.
Причина пожара устанавливается.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.
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