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Тульские вокалисты победили в конкурсе юных музыкантов Vivat musica!
Фото с открытия Центра «Мастерская талантов».

Тульские вокалисты победили в конкурсе юных музыкантов Vivat musica!

9 апреля в Москве начал работу VII открытый конкурс юных музыкантов. Хор учащихся Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов» стал лучшим.

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств. Тульскую область представили учащиеся Центра одаренных детей «Мастерская талантов» в номинации «Вокально-хоровой жанр».

10 апреля состоялись конкурсные прослушивания, по итогам которых. хоровой ансамбль учащихся Центра одаренных детей под руководством заслуженного работника культуры РФ Любови Плугатар в своей возрастной категории стал лауреатом первой степени.

Торжественное вручение премий и заключительный Гала-концерт лауреатов состоится 14 апреля в Московской консерватории.

Отметим, что Центр одаренных детей «Мастерская талантов» был создан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмин осенью 2017 года. Всего в нем обучается 43 ребенка из разных муниципальных образований региона.

 

Для работы с одаренными детьми в Туле постоянно приглашаются ведущие преподаватели вузов искусств страны, мастера сцены. Курирует Тульский центр «Мастерская талантов» Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Сергея Ролдугина.
В состав преподавателей Центра входят профессора Московской консерватории — Александр Соловьев и Владислав Лаврик, преподаватели других творческих вузов столицы. Все это позволило уже в короткий срок добиться успехов. Лауреатство в Московском конкурсе — первая серьезная победа творческого коллектива Центра.

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:46 0
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