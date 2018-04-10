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Следователи: бык не убивал жителя Каменского района

Следователи: бык не убивал жителя Каменского района

Установлена предварительная причина смерти мужчины.

Напомним, 4 апреля в коровнике одного из домов в деревне Фроловка Каменского района было обнаружено тело 32-летнего мужчины со множественными травмами на голове. Изначально следователи предположили, что на жителя деревни напал бык.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что установлена предварительная причина смерти мужчины — он мог скончаться во время приступа эпилепсии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +2
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