Следователи: бык не убивал жителя Каменского района

Напомним, 4 апреля в коровнике одного из домов в деревне Фроловка Каменского района было обнаружено тело 32-летнего мужчины со множественными травмами на голове. Изначально следователи предположили, что на жителя деревни напал бык.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что установлена предварительная причина смерти мужчины — он мог скончаться во время приступа эпилепсии.