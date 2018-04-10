Житель Новомосковска избил незнакомца в магазине

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Новомосковский суд признал виновным 29-летнего местного жителя по статье «Причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Вечером 9 декабря 2017 года подсудимый зашел в магазин, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Из хулиганских побуждений он нанес удар кулаком в лицо ранее незнакомому мужчине, а также ударил его ногой в грудь. Медики диагностировали у потерпевшего сотрясение головного мозга. Стражи правопорядка расценили это как причинение легкого вреда здоровью.

Суд назначил мужчине наказание: 8 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.