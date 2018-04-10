новости
новости
Регистрация
Житель Новомосковска избил незнакомца в магазине
Фото juresovet.ru.

Житель Новомосковска избил незнакомца в магазине

Суд приговорил злоумышленника к обязательным работам.

Новомосковский суд признал виновным 29-летнего местного жителя по статье «Причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Вечером 9 декабря 2017 года подсудимый зашел в магазин, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Из хулиганских побуждений он нанес удар кулаком в лицо ранее незнакомому мужчине, а также ударил его ногой в грудь. Медики диагностировали у потерпевшего сотрясение головного мозга. Стражи правопорядка расценили это как причинение легкого вреда здоровью.

Суд назначил мужчине наказание: 8 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
Мужчина избил незнакомца в магазине
Место
НовомосковскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 11 апреля отключат воду
Где в Туле 11 апреля отключат воду
Следователи: бык не убивал жителя Каменского района
Следователи: бык не убивал жителя Каменского района
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.