В Туле мошенница вступила в наследство по поддельному решению суда

Фото Дмитрия Дзюбина.

4 апреля суд Советского района Тулы вынес обвинительный приговор жительнице областной столицы по статье о мошенничестве.

Суд установил, что в январе 2017 года женщина работала в одном из пивных магазинов города. Ее постоянный покупатель предложил подсудимой сделку — продать квартиру его недавно умершего знакомого. Чтобы оформить жилплощадь на себя, женщина предоставила в МФЦ решение суда, которое, как позже выяснила экспертиза, оказалось поддельным. 29 июня женщина получила свидетельство на право владения квартирой, а уже 12 июля продала жилплощадь за 1,4 млн рублей.

В тоже самое время в наследство вступал настоящий родственник умершего — его племянник. Придя в квартиру 31 июля, мужчина с удивлением обнаружил, что входную дверь недавно кто-то поменял, а у самой жилплощади оказалась новая хозяйка. Мужчина написал заявление в полицию и обратился в суд. Тот встал на сторону настоящего наследника и все решения о продажах квартиры отменил, вернув истцу право собственности.

В отношении тулячки, продавшей квартиру, возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подельника обвиняемой следствию пока установить не удалось.

В суде женщина себя виновной не признала. У ее адвоката иная версия произошедшего: якобы женщина сама стала жертвой мошенника. По словам обвиняемой, постоянный посетитель магазина, где она работала, предложил ей приобрести квартиру по очень выгодной цене. Он рассказал, что прежний владелец — его родственник — умер, и он как можно скорее хочет унаследованную жилплощадь продать. На это предложение подсудимая и согласилась. А на липовые документы не обратила внимания в силу своей юридической неграмотности.

Суд вынес обвинительный приговор. Женщина проведет ближайшие 3 года в колонии общего режима. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.