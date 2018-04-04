новости
новости
Регистрация
В Туле мошенница вступила в наследство по поддельному решению суда
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле мошенница вступила в наследство по поддельному решению суда

После объявления приговора женщину взяли под стражу.

4 апреля суд Советского района Тулы вынес обвинительный приговор жительнице областной столицы по статье о мошенничестве.

Суд установил, что в январе 2017 года женщина работала в одном из пивных магазинов города. Ее постоянный покупатель предложил подсудимой сделку — продать квартиру его недавно умершего знакомого. Чтобы оформить жилплощадь на себя, женщина предоставила в МФЦ решение суда, которое, как позже выяснила экспертиза, оказалось поддельным. 29 июня женщина получила свидетельство на право владения квартирой, а уже 12 июля продала жилплощадь за 1,4 млн рублей.

В тоже самое время в наследство вступал настоящий родственник умершего — его племянник. Придя в квартиру 31 июля, мужчина с удивлением обнаружил, что входную дверь недавно кто-то поменял, а у самой жилплощади оказалась новая хозяйка. Мужчина написал заявление в полицию и обратился в суд. Тот встал на сторону настоящего наследника и все решения о продажах квартиры отменил, вернув истцу право собственности.

В отношении тулячки, продавшей квартиру, возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подельника обвиняемой следствию пока установить не удалось.

В суде женщина себя виновной не признала. У ее адвоката иная версия произошедшего: якобы женщина сама стала жертвой мошенника. По словам обвиняемой, постоянный посетитель магазина, где она работала, предложил ей приобрести квартиру по очень выгодной цене. Он рассказал, что прежний владелец — его родственник — умер, и он как можно скорее хочет унаследованную жилплощадь продать. На это предложение подсудимая и согласилась. А на липовые документы не обратила внимания в силу своей юридической неграмотности.

Суд вынес обвинительный приговор. Женщина проведет ближайшие 3 года в колонии общего режима. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:55 +3
Другие статьи по темам
Событие
Мошенничествоквартиранаследник
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На матче «Арсенал – Уфа» протестируют систему видеоидентификации болельщиков
На матче «Арсенал – Уфа» протестируют систему видеоидентификации болельщиков
В Туле орудуют мошенники: полиция рассказала о самых ярких аферах
В Туле орудуют мошенники: полиция рассказала о самых ярких аферах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.