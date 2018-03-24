В Веневском районе сгорела дача

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Сообщение о возгорании дачного дома на ул. Кольцевая в деревне Грызловка Веневского района поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 24 марта в 08.32.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-65 и ПСЧ-72.

По прибытии на место происшествия, в 08.37, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 08:40. Пострадавших нет.

В результате происшествия дачный дом сгорел.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.