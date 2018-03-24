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В Веневском районе сгорела дача
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Веневском районе сгорела дача

ЧП произошло в деревне Грызловка.

Сообщение о возгорании дачного дома на ул. Кольцевая в деревне Грызловка Веневского района поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 24 марта в 08.32.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-65 и ПСЧ-72.

По прибытии на место происшествия, в 08.37, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 08:40. Пострадавших нет.
В результате происшествия дачный дом сгорел.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:04 0
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