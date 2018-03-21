Улицу Осташева в Туле временно закроют для автотранспорта

В Пролетарском округе, на улице Осташева, с 22 по 27 марта будут проводиться работы по подведению газа к частным домам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с проведением работ с 10.00 22 марта до 22.00 27 марта движение автомобильного транспорта на участках улицы от ул. Чапаева до ул. Демидовская Плотина и от ул. Демидовская Плотина до ул. К. Маркса будет запрещено.

Рекомендуем заранее продумать пути объезда и учитывать введённые ограничения при планировании маршрутов передвижения.